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Метро Киева со среды начинает работу на один час раньше

Киев • УНН

 • 508744 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Метро в Киеве будет начинать свою работу на один час раньше со среды, 6 апреля, то есть - с 7:30, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Метро Киева со среды начинает работу на один час раньше

Цитата

"В столичном метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная", - сообщили в КГГА в Telegram.

"Со среды, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше, то есть с 7:30 и работать для перевозок до 19:00", - добавили в администрации.

Детали

В КГГА также сообщили, как курсируют поезда:

  • Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

"Майдан Независимости" и "Кловскую" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час. График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Кроме того, в столице с 8:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев. Ориентировочный интервал движения автобусов - 30 минут, трамваев - 15-20 минут. На линии скоростного трамвая № 3 - 25 минут.

Дополнение

Метро Киева возобновило движение через Южный мост.

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