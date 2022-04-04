Метро Києва відновлює рух через Південний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Київський метрополітен із 8:30 відновлює сполучення через Південний міст, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Київський метрополітен із 08:30 відновлює сполучення через Південний міст. Зелена лінія працює: від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка «Золоті ворота» – «Театральна»", - повідомили у КМДА.
"Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - додали у КМДА.
Деталі
Також вказано, що червона лінія працює: від станції «Шулявська» до станції «Театральна».
Синя лінія працює: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська» поїзди проїжджають без зупинки, додали у КМДА.
"Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - вказали у КМДА.
Окрім того, зазначається, що на Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках
Дарницький міст традиційно працює для автомобільного сполучення лівого й правого берегів.
Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту. Відсьогодні – і для метро.
"Місто нагадує водіям про необхідність дотримуватися ПДР та пропускати автівки швидкої допомоги та гуманітарні вантажі", - зауважили у КМДА.
Швидкісний трамвай № 3 відновлює роботу від станції «Ромена Роллана» до станції «Старовокзальна». Також, відзавтра, буде курсувати трамвай № 19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка. Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А. Трамвайне сполучення організоване на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».