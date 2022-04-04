Метро Киева возобновляет движение через Южный мост

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"Киевский метрополитен с 08:30 возобновляет сообщение через Южный мост. Зеленая линия работает: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная", - сообщили в КГГА.

"Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие", - добавили в КГГА.

Детали

Также указано, что красная линия работает: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Синяя линия работает: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки, добавили в КГГА.

"Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час. График работы может оперативно меняться при необходимости", - указали в КГГА.

Кроме того, отмечается, что на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.

Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Южный мост остается открытым для общественного транспорта. Отныне - и для метро.

"Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы", - отметили в КГГА.

Скоростной трамвай № 3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". Также, с завтрашнего дня, будет курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко. Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЕД - Контрактовая площадь".