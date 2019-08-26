В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за оскорбления его девушки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время конфликта. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В полицию Голосеевского управления поступило сообщение, что по ул. Малокитаевская произошел конфликт со стрельбой.

Правоохранители Голосеевского управления полиции установили, что между соседями происходил словесный конфликт, и для его решения один из парней применил оружие.

По данным полиции, когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и осуществил в сторону киевлянина выстрел. Согласно медицинской справке, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи изъяли стреляную гильзу и направили на экспертизу. А детективы территориального подразделения провели неотложные следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого.

Во время патрулирования территории наряд патрульной полиции задержал подозреваемого. Ним, как отмечается, оказался 28-летний ранее не судимый житель Днепропетровской области. Он имел при себе зарегистрированное устройство травматического действия, калибр которого совпадает с изъятой с места происшествия гильзой. Мужчина задержан, оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, мужчина в отделении почтовой организации города Змиев в Харьковской области устроил стрельбу и угрожал оружием.

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