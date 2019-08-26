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У Києві чоловік влаштував стрілянину за образу його дівчини

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Голосіївському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині під час конфлікту. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.

Так, до поліції Голосіївського управління надійшло повідомлення, що по вул. Малокитаївська відбувся конфлікт зі стріляниною. 

Правоохоронці Голосіївського управління поліції встановили, що між сусідами відбувався словесний конфлікт, і для його вирішення один із молодиків застосував зброю.

За даними поліції, коли потерпілий словесно образив дівчину правопорушника, зловмисник дістав травматичну зброю та здійснив у сторону киянина постріл. Згідно з медичною довідкою, 22-річний киянин отримав дотикове поранення плеча. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Слідчі вилучили стріляну гільзу та направили на експертизу. А детективи територіального підрозділу провели невідкладні слідчо-оперативні заходи, в ході яких встановили особу підозрюваного.

Під час патрулювання території наряд патрульної поліції затримав підозрюваного. Ним, як зазначається, виявився 28-річний раніше несудимий житель Дніпропетровської області. Він мав при собі зареєстрований пристрій травматичної дії, калібр якого співпадає з вилученою з місця події гільзою. Чоловіка затримано, зброю вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік у відділенні поштової організації міста Зміїв на Харківщині влаштував стрілянину та погрожував зброєю.

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