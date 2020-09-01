В Киеве из-за жары усилили мытье и полив улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве из-за жары усилили мытье и полив улиц. Так, спецтехника работает круглосуточно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С наступлением жарких дней предприятия КК "Киевавтодор" усилили мытье и полив улиц. Сейчас объекты работают круглосуточно. В течение этих суток на дорогах работает более 50 единиц поливомоечных машин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что используют и спецмашины для мытья проезжих частей дорожными шампунями.
Добавляется, что благодаря интенсивным поливу и мытью мгновенно уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смывается пыль и грязь. А еще такая работа предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным трафиком.
Напомним, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы.