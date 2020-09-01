У Києві через спеку посилили миття та поливання вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Києві через спеку посилили миття та поливання вулиць. Так, спецтехніка працює цілодобово. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із настанням спекотних днів підприємства КК “Київавтодор” посилили миття і поливаня вулиць. Наразі спецтехніка працює цілодобово. Упродовж цієї доби на дорогах працює більше 50 одиниць поливомийних машин", — сказано у повідомленні.
Зазначається, що використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями.
Додається, що завдяки інтенсивним поливу і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із інтенсивним трафіком.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму.