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Серпень у столиці був теплішим за норму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Серпень у столиці був теплішим за норму

“За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,0°С, а найспекотніше — 20 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і виявилась найвищою за нинішнє літо.

Також у серпні було 9 днів з температурою вище +30°С.

“Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 31 мм, що склало 45% кліматичної норми”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві протягом літа, що минуло, було зафіксовано 6 температурних рекордів.

Як повідомлялося, у Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд.

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