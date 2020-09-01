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У Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перший день осені у столиці ознаменувався температурним рекордом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня.

Нагадаємо, у липні в столиці був високий рівень забруднення повітря.

Додамо, літо в Києві встановило шість температурних рекордів.

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