У Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня.

Нагадаємо, у липні в столиці був високий рівень забруднення повітря.

Додамо, літо в Києві встановило шість температурних рекордів.