У Києві перший день осені поставив новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перший день осені у столиці ознаменувався температурним рекордом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, синоптики дали прогноз погоди до кінця робочого тижня.
Нагадаємо, у липні в столиці був високий рівень забруднення повітря.
Додамо, літо в Києві встановило шість температурних рекордів.