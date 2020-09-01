В Киеве первый день осени поставил новый температурный рекорд

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9°С. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9°С превышено аж на 3,0°С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели.

Напомним, в июле в столице был высокий уровень загрязнения воздуха.

Добавим, лето в Киеве установило шесть температурных рекордов.