У липні в столиці був високий рівень забруднення повітря – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У липні було проаналізовано понад 7 тисяч проб забруднення атмосферного повітря у Києві. Рівень забруднення був визначений як високий. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України.
"Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7024 проби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у липні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньо-добових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з діоксиду азоту – у 3,5 раза, формальдегіду - у 1,7 раза, оксиду азоту - у 1,5 раза, фенолу - у 1,3 раза, діоксиду сірки - у 1,2 раза.
"Загальний рівень забруднення атмосфери у липні по місту характеризувався, як високий. У просторовому розподілі найбільш забрудненими у липні були райони Деміївської та Бессарабської площ і вулиця Семена Скляренка. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також вулиця Каунаська, проспект Перемоги (район метро Святошин), площа Перемоги, Оболонський проспект, вулиця Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), бульвар Лесі Українки, вулиця Попудренка (район метро Чернігівська) та бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска)", - повідомили в обсерваторії.
Окрім того зазначається, що порівняно з липнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився за рахунок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу.
Нагадаємо, у великих містах у світі відбулося безпрецедентне зниження забруднення повітря - під час карантину у ньому до 60% зменшилась кількість шкідливих твердих частинок, порівняно з минулим роком.