У світі через карантин відбулось суттєве зниження забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У великих містах у світі відбулося безпрецедентне зниження забруднення повітря - під час карантину у ньому до 60% зменшилась кількість шкідливих твердих частинок, порівняно з минулим роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Новий аналіз показує, що обмеження щодо подорожей та виробництва, які наклали, щоб запобігти поширенню коронавірусу, призвели до безпрецедентного скорочення смертельного забруднення повітря по всьому світу. У великих містах, які страждають від найбільшого у світі забруднення атмосферного повітря, за три тижні карантину кількість смертоносних твердих частинок скоротилась до 60%, порівняно з попереднім роком”, - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що досліджували 10 найбільших міст, в яких ввели карантин. Порівнювали рівень шкідливих мікроскопічних твердих частинок, так званих ПМ 2,5. Менші частинки є особливо небезпечними, адже здатні потрапляти в легені.
“У семи з 10 досліджених міст, серед яких Нью-Делі, Сеул, Ухань та Мумбаї, якість повітря значно покращилась. У містах з найбільш високим рівнем забруднення PM 2,5 спостерігалось найбільш суттєве зниження забруднення”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні Київ неодноразово потрапляв у лідери міст світу з найбруднішим повітрям через пожежі в Чорнобильській зоні та Житомирській області.