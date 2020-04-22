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В мире из-за карантина произошло существенное снижение загрязнения воздуха

В мире из-за карантина произошло существенное снижение загрязнения воздуха

Киев  •  УНН

 • 46818 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В больших городах в мире произошло беспрецедентное снижение загрязнения воздуха - во время карантина в нем до 60% уменьшилось количество вредных твердых частиц по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Новый анализ показывает, что ограничения по путешествиям и производству, которые наложили, чтобы предотвратить распространение коронавируса, привели к беспрецедентному сокращению смертельного загрязнения воздуха по всему миру. В крупных городах, страдающих от крупнейшего в мире загрязнения атмосферного воздуха, за три недели карантина количество смертоносных твердых частиц сократилась до 60% по сравнению с предыдущим годом", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что исследовали 10 крупнейших городов, в которых ввели карантин. Сравнивали уровень вредных микроскопических твердых частиц, так называемых ПМ 2,5. Меньшие частицы являются особо опасными, ведь способны попадать в легкие.

"В семи из 10 исследованных городов, среди которых Нью-Дели, Сеул, Ухань и Мумбаи, качество воздуха значительно улучшилась. В городах с наиболее высоким уровнем загрязнения PM 2,5 наблюдалось наиболее существенное снижение загрязнения", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле Киев неоднократно попадал в лидеры городов мира по загрязненному воздуху из-за пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

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