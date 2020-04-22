В мире из-за карантина произошло существенное снижение загрязнения воздуха

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В больших городах в мире произошло беспрецедентное снижение загрязнения воздуха - во время карантина в нем до 60% уменьшилось количество вредных твердых частиц по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.