В мире из-за карантина произошло существенное снижение загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В больших городах в мире произошло беспрецедентное снижение загрязнения воздуха - во время карантина в нем до 60% уменьшилось количество вредных твердых частиц по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Новый анализ показывает, что ограничения по путешествиям и производству, которые наложили, чтобы предотвратить распространение коронавируса, привели к беспрецедентному сокращению смертельного загрязнения воздуха по всему миру. В крупных городах, страдающих от крупнейшего в мире загрязнения атмосферного воздуха, за три недели карантина количество смертоносных твердых частиц сократилась до 60% по сравнению с предыдущим годом", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что исследовали 10 крупнейших городов, в которых ввели карантин. Сравнивали уровень вредных микроскопических твердых частиц, так называемых ПМ 2,5. Меньшие частицы являются особо опасными, ведь способны попадать в легкие.
"В семи из 10 исследованных городов, среди которых Нью-Дели, Сеул, Ухань и Мумбаи, качество воздуха значительно улучшилась. В городах с наиболее высоким уровнем загрязнения PM 2,5 наблюдалось наиболее существенное снижение загрязнения", - указано в сообщении.
Напомним, в апреле Киев неоднократно попадал в лидеры городов мира по загрязненному воздуху из-за пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.