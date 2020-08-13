В июле в столице был высокий уровень загрязнения воздуха - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В июле было проанализировано более тысяч проб загрязнения атмосферного воздуха в Киеве. Уровень загрязнения был определен как высокий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ГСЧС Украины.
"Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Киеве проводились на 16 постах. Для определения загрязненности воздуха за месяц было отобрано и проанализировано 7024 пробы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле из 20 примесей, которые определялись лабораториями обсерватории, превышение средне-суточных предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) отмечалось из диоксида азота - в 3,5 раза, формальдегида - в 1,7 раза, оксида азота - в 1,5 раза, фенола - в 1,3 раза, диоксида серы - в 1,2 раза.
"Общий уровень загрязнения атмосферы в июле по городу характеризовался как высокий. В пространственном распределении наиболее загрязненными в июле были районы Демеевская и Бессарабской площадей и улица Семена Скляренко. Высоким уровнем загрязнения воздуха характеризовались также улица Каунасская, проспект Победы (район метро Святошино), площадь Победы, Оболонский проспект, улица Александра Довженко (возле метро Шулявка), бульвар Леси Украинки, улица Попудренко (район метро Черниговская) и бульвар Вацлава Гавела (пересечение с ул. Академика Стражеско)", - сообщили в обсерватории.
Кроме того отмечается, что по сравнению с июлем 2019 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха города повысился за счет роста содержания диоксида азота, оксида азота, фенола.
Напомним, в больших городах в мире произошло беспрецедентное снижение загрязнения воздуха - во время карантина в нем до 60% уменьшилось количество вредных твердых частиц по сравнению с прошлым годом.