Август в столице был теплее нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,0°С, а жарче всего - 20 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1°С и оказалась самой высокой за нынешнее лето.
Также в августе было 9 дней с температурой выше 30°С.
"Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве в течение лета, что прошло, было зафиксировано 6 температурных рекордов.
Как сообщалось, в Киеве первый день осени поставил новый температурный рекорд.