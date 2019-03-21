В Китае планируют создать онлайн-карту туалетов для туристов

Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu.

Сообщается, что к концу июня туристы смогут с помощью приложения Baidu map определять местонахождение общественных туалетов, построенных до 2019 года на территории туристических достопримечательностей, в транспортных центрах, ресторанах, развлекательных заведениях, зонах отдыха и парках.

На данный момент в системе зарегистрировано около 20 тыс. туалетов, находящихся в подобных местах.

Также приложение будет содержать информацию о местонахождении туалетов для людей с ограниченными возможностями.

Ранее УНН сообщал, что в российских танках появились туалеты.