В Китае планируют создать онлайн-карту туалетов для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Китай разрабатывает онлайн-карту туалетов в целях предоставления китайским и зарубежным туристам помощи в поиске ближайших санузлов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Министерство Китая поручило разработку онлайн-карты туалетов китайской компании Baidu.
Сообщается, что к концу июня туристы смогут с помощью приложения Baidu map определять местонахождение общественных туалетов, построенных до 2019 года на территории туристических достопримечательностей, в транспортных центрах, ресторанах, развлекательных заведениях, зонах отдыха и парках.
На данный момент в системе зарегистрировано около 20 тыс. туалетов, находящихся в подобных местах.
Также приложение будет содержать информацию о местонахождении туалетов для людей с ограниченными возможностями.
Ранее УНН сообщал, что в российских танках появились туалеты.