У Китаї планують створити онлайн-карту туалетів для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Китай розробляє онлайн-карту туалетів з метою надання китайським і закордонним туристам допомоги в пошуку найближчих санвузлів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Міністерство Китаю доручило розробку онлайн-карти туалетів китайській компанії Baidu.
Повідомляється, що до кінця червня туристи зможуть за допомогою програми Baidu map визначати місцезнаходження громадських туалетів, побудованих до 2019 року на території туристичних визначних пам'яток, в транспортних центрах, ресторанах, розважальних закладах, зонах відпочинку та парках.
На даний момент в системі зареєстровано близько 20 тис. туалетів, які перебувають в подібних місцях.
Також додаток буде містити інформацію про місцезнаходження туалетів для людей з обмеженими можливостями.
Раніше УНН повідомляв, що в російських танках з'явилися туалети.