У російських танках з'явилися туалети
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Росії в танках, створених на платформі "Армата", обладнали санвузли. Про це повідомив в інтерв'ю ТАСС директор за якістю та інформаційних технологій Уральського конструкторського бюро транспортного машинобудування Ілля Баранов, передає УНН.
За словами Баранова, в танку передусім передбачена можливість тривалого виконання екіпажем бойових завдань, тому в ньому є так званий пристрій СЖЗ - засіб життєзабезпечення або, простіше кажучи, туалет.
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Довідково: "Армата" - важка гусенична уніфікована платформа, на основі якої створюються основний танк, бойова машина піхоти, бронетранспортер і ряд інших бронемашин.
Раніше УНН повідомляв, що українська армія отримала більше 100 модернізованих танків Т-64.