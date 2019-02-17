Украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64

По информации портала, завод выпустил более сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года, теперь они направлены в Вооруженные Силы Украины. Обновленный танк имеет расширенные боевые возможности: современные ночные приборы наблюдения, новый динамическая защита, цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", систему спутниковой навигации.

Напомним, президент Петр Порошенко анонсировал модернизацию танков Т-64 , в количестве, достаточном для озрброення бригады.

Ранее УНН сообщал, что по словам Порошенко, украинская армия окончательно перейдет на стандарты НАТО в 2020 году.