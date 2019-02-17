Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Збройні сили України отримали понад 100 модернізованих танків Т-64 випуску Харківського бронетанкового заводу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
За інформацією порталу, завод випустив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року, тепер вони направлені до Збройних Сил України. Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко анонсував модернізацію танків Т-64, у кількості, достатній для озрброєння бригади.
Раніше УНН повідомляв, що за словами Порошенка, українська армія остаточно перейде на стандарти НАТО у 2020 році.