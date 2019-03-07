В российских танках появились туалеты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В России в танках, созданных на платформе "Армата", оборудовали санузлы. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов, передаёт УНН.
По словам Баранова, в танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет.
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Справочно: "Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.
Ранее УНН сообщал, что украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64.