Танк T-Rex составит конкуренцию российскому танку "Армата" - военный эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинская разработка танка T-Rex может конкурировать с российскими танками "Армата". Об этом в эфире "5 канала" сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает УНН.
Эксперт подчеркнул, что танк T-Rex сможет уверенно посоревноваться с российскими танками. Но об однозначных срока взятия танка на вооружение говорить рано, ведь все будет зависеть от дальнейшего финансирования.
"В Украине сейчас активно идет процесс разработки военной техники, например, ракетной, беспилотной, радиолокационной, радиоэлектронной, а также танкового строительства", - сказал И. Романенко.
Кроме того, он отметил, что с определенной периодичностью СНБО и Министерство обороны представляет новые разработки, однако пока говорить о конкретных образцах той или иной техники, которая находится в разработке, не стоит, поскольку информация является секретной.
Как сообщал УНН, в Украине запатентовали новый танк T-Rex.