Танк T-Rex складе конкуренцію російському танку "Армата" - військовий експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Українська розробка танку T-Rex може конкурувати з російськими танками “Армата”. Про це в ефірі “5 каналу” сказав екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає УНН.
Експерт підкреслив, що танк T-Rex зможе впевнено позмагатись з російськими танками. Але про однозначні терміни взяття танка на озброєння говорити зарано, адже все залежатиме від подальшого фінансування.
“В Україні зараз активно іде процес розробки військової техніки, наприклад, ракетної, безпілотної, радіолокаційної, радіоелектронної, а також танкове будування,” — сказав І. Романенко.
Крім того, він зазначив, що з певною періодичністю РНБО та Міністерство оборони представляє нові розробки, проте наразі говорити про конкретні зразки тієї чи іншої техніки, яка знаходиться в розробці, не варто, оскільки інформація є секретною.
Як повідомляв УНН, в Україні запатентували новий танк T-Rex.