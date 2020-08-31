В Китае из-за ливня эвакуировали около 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В юго-западном Китае три человека пропали без вести во время ливня, около 800 человек эвакуировали из провинции Сычуань. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой, передает УНН.
“С вечера вторника до понедельника сильные ливни обрушились на Восточном и северную части округа Ляншань, в результате чего трое считаются пропавшими без вести. Один из мостов на железной дороге Чэнду-Куньмин был разрушен. С зоны бедствия было эвакуировано 796 человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа спасателей идет медленно из-за отключения электроэнергии и перебоев в транспортировке. В настоящее время уточняются данные о человеческих потерях и масштабы нанесенного ущерба от стихий.
Как сообщал УНН, при обрушении здания ресторана в Китае погибло 29 человек.