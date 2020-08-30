Кількість загиблих під час обвалення будівлі в КНР виросла до 29
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. При обваленні будівлі ресторану в Китаї загинуло 29 людей, повідомляє China News з посиланням на рятувальників та видання RTHK, передає УНН.
Ще 28 осіб отримали поранення: сім важкі і 21 особа — легкі.
Раніше УНН повідомляв про 17 загиблих після обвалу будівлі в Китаї. Спочатку повідомлялось, що обвалився дах ресторану.
Нагадаємо, інцидент стався в місті Лінфень, провінція Шаньсі вранці в суботу. В будівлі готелю “Цзюсянь” проходив святковий банкет і в якийсь момент дах обрушився, пише China News.