Число погибших при обрушении здания в КНР выросло до 29
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. При обрушении здания ресторана в Китае погибли 29 человек, сообщает China News со ссылкой на спасателей и издание RTHK, передает УНН.
Еще 28 человек получили ранения: семь тяжелые и 21 человек — легкие.
Ранее УНН сообщал о 17 погибших после обрушения здания в Китае. Сначала было известно, что обвалилась крыша ресторана.
Напомним, инцидент произошел в городе Линфен, провинция Шаньси утром в субботу. В здании гостиницы “Цзюсянь” проходил праздничный банкет и в какой-то момент крыша обрушилась, пишет China News.