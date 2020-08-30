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Жертвами обвалення ресторану на півночі Китаю стали 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули після обвалення ресторану, який стався 29 серпня в місті Ліньфень,  провінція Шаньсі, що на Півночі Китаю. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Жертвами обвалення ресторану на півночі Китаю стали 17 осіб

Інцидент стався зранку. Ресторан в селі Ченьчжуан повіту Сянфень частково обрушився, йдеться у повідомленні.

За даними рятувального штабу, до 18:52 (за місцевим часом) з-під завалів двоповерхової будівлі дістали 45 осіб, включаючи загиблих, семеро осіб з важкими травмами і 21 — з незначними.

Наразі продовжується рятувальна операція.

Як повідомляв УНН, в Індії в місті Каджалпура в понеділок вдень півсотні людей потрапили в пастку під уламками п’ятиповерхової будівлі.

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