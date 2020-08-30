Жертвами обвалення ресторану на півночі Китаю стали 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули після обвалення ресторану, який стався 29 серпня в місті Ліньфень, провінція Шаньсі, що на Півночі Китаю. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Інцидент стався зранку. Ресторан в селі Ченьчжуан повіту Сянфень частково обрушився, йдеться у повідомленні.
За даними рятувального штабу, до 18:52 (за місцевим часом) з-під завалів двоповерхової будівлі дістали 45 осіб, включаючи загиблих, семеро осіб з важкими травмами і 21 — з незначними.
Наразі продовжується рятувальна операція.
Як повідомляв УНН, в Індії в місті Каджалпура в понеділок вдень півсотні людей потрапили в пастку під уламками п’ятиповерхової будівлі.