Жертвами обвалення ресторану на півночі Китаю стали 17 осіб

Інцидент стався зранку. Ресторан в селі Ченьчжуан повіту Сянфень частково обрушився, йдеться у повідомленні.

За даними рятувального штабу, до 18:52 (за місцевим часом) з-під завалів двоповерхової будівлі дістали 45 осіб, включаючи загиблих, семеро осіб з важкими травмами і 21 — з незначними.

Наразі продовжується рятувальна операція.

Як повідомляв УНН, в Індії в місті Каджалпура в понеділок вдень півсотні людей потрапили в пастку під уламками п’ятиповерхової будівлі.