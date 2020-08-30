Жертвами обрушения ресторана на севере Китая стали 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли после обрушения ресторана, что произошло 29 августа в городе Линьфэнь, провинция Шаньси, что на Севере Китая. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Инцидент произошел утром. Ресторан в селе Ченьчжуан уезда Сянфень частично обрушился, говорится в сообщении.
По данным спасательного штаба, в 18:52 (по местному времени) из-под завалов двухэтажного здания достали 45 человек, включая погибших, семь человек с тяжелыми травмами и 21 — с незначительными.
В настоящее время продолжается спасательная операция.
Как сообщал УНН, в Индии в городе Каджалпура в понедельник днем полсотни человек попали в ловушку под обломками пятиэтажного здания.