Жертвами обрушения ресторана на севере Китая стали 17 человек

Инцидент произошел утром. Ресторан в селе Ченьчжуан уезда Сянфень частично обрушился, говорится в сообщении.

По данным спасательного штаба, в 18:52 (по местному времени) из-под завалов двухэтажного здания достали 45 человек, включая погибших, семь человек с тяжелыми травмами и 21 — с незначительными.

В настоящее время продолжается спасательная операция.

Как сообщал УНН, в Индии в городе Каджалпура в понедельник днем полсотни человек попали в ловушку под обломками пятиэтажного здания.