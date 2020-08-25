В Індії обвалився п'ятиповерховий будинок, під завалами – півсотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Індії в місті Каджалпура в понеділок вдень півсотні людей потрапили в пастку під уламками п'ятиповерхової будівлі. Про це пише IndiaToday, передає УНН.
“Обвалення будівлі в окрузі Райгаде, Махараштра, дуже трагічне. Звернулися до голови NDRF (Національні сили реагування на катастрофи — ред.) з проханням надати всю можливу допомогу, бригади вже в дорозі і як можна швидше нададуть допомогу в проведенні рятувальних робіт. Моліться про безпеку всіх”, — заявив голова МВС Індії Аміт Шах.
Зазначається, що причина обвалення будівлі поки не встановлена. В останні кілька днів в районі йдуть проливні дощі. Три поверхи п’ятиповерхового будинку обрушилися, 15 осіб були врятовані. Одна людина травмова, рятувальні операції тривають.
Як повідомляв УНН, в Індії в результаті зсуву на плантації загинуло понад 40 осіб.
The collapse of a building in Raigad, Maharashtra is very tragic. Have spoken to DG @NDRFHQ to provide all possible assistance, teams are on the way and will be assisting with the rescue operations as soon as possible. Praying for everyone’s safety.— Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2020