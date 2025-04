В Індії обвалився п'ятиповерховий будинок, під завалами – півсотні людей

“Обвалення будівлі в окрузі Райгаде, Махараштра, дуже трагічне. Звернулися до голови NDRF (Національні сили реагування на катастрофи — ред.) з проханням надати всю можливу допомогу, бригади вже в дорозі і як можна швидше нададуть допомогу в проведенні рятувальних робіт. Моліться про безпеку всіх”, — заявив голова МВС Індії Аміт Шах.

Зазначається, що причина обвалення будівлі поки не встановлена. В останні кілька днів в районі йдуть проливні дощі. Три поверхи п’ятиповерхового будинку обрушилися, 15 осіб були врятовані. Одна людина травмова, рятувальні операції тривають.

Як повідомляв УНН, в Індії в результаті зсуву на плантації загинуло понад 40 осіб.

The collapse of a building in Raigad, Maharashtra is very tragic. Have spoken to DG @NDRFHQ to provide all possible assistance, teams are on the way and will be assisting with the rescue operations as soon as possible. Praying for everyone’s safety.

— Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2020