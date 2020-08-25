В Индии обрушился пятиэтажный дом, под завалами - полсотни людей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Индии в городе Каджалпура в понедельник днем полсотни людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания. Об этом пишет IndiaToday, передает УНН.
“Обрушение здания в округе Райгаде, Махараштра, очень трагическое. Обратились к главе NDRF (Национальные силы реагирования на катастрофы — ред.) с просьбой предоставить всю возможную помощь, бригады уже в пути и как можно быстрее окажут помощь в проведении спасательных работ. Молитесь о безопасность всех”, — заявил глава МВД Индии Амит Шах.
Отмечается, что причина обрушения здания пока не установлена. В последние несколько дней в районе идут проливные дожди. Три этажа пятиэтажного дома обрушились, 15 человек были спасены. Один человек травмирован, спасательные операции продолжаются.
Как сообщал УНН, в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.