В Індії в результаті зсуву на плантації загинуло понад 40 осіб

“За словами високопоставленого чиновника, число загиблих в результаті зсуву на чайній плантації в південному індійському штаті Керала зросла до 43 в неділю, при цьому майже дві дюжини чоловік, побоюються, що опинитяться в пастці”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за словами офіційних осіб, зсув, викликаний проливним дощем, випала на плантацію в районі Ідуккі рано вранці в п’ятницю, коли робітники ще спали.

“Ми зупинили рятувальну операцію на день через дощ ... Операція триватиме до тих пір, поки не буде знайдено останнє тіло”, — сказав чиновник району Іддукі.

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Нагадаємо, в першій половині липня внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули щонайменше 40 людей.