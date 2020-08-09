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Авіакатастрофа в Індії: розпочато експертизу "чорної скриньки" літака

Київ • УНН

 • 13812 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Індійські слідчі розпочали проведення експертизи "чорної скриньки" літака авіакомпанії Air India Express, який зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Кожикоде в Індії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"Індійські слідчі в неділю почали вивчати "чорну скриньку" Boeing-737, який з другої спроби перетнув злітно-посадкову смугу, через що 18 людей загинули в результаті найбільшої авіаційної катастрофи в країні за десятиліття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посадка літака відбувалася під час зливи. Через складні погодні умови літак двічі заходив на посадку. На борту лайнера, за даними NDTV, перебували 184 людини (включно з 10 немовлятами), не рахуючи членів екіпажу. Крім цього, на борту було двоє пілотів і ще чотири члени екіпажу. Літак Boeing-737 летів з Дубая (ОАЕ) в Кожикоде. Рейс виконувався в рамках програми по поверненню громадян Індії з-за кордону в період пандемії коронавірусу.

Наразі відомо, що в результаті аварії кількість загиблих зросла до 20 осіб.

Також відомо, що на борту не було громадян України.

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