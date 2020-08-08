Авіакатастрофа в Індії: кількість жертв зросла до 20 осіб

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті жорсткої посадки пасажирського літака авіакомпанії Air India Express в індійському місті Кожикоде (штат Керала) в п’ятницю зросла до 20. Про це повідомила індійська газета Hindustan Times з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

За даними видання, серед загиблих командир авіалайнера і пілот. Ще понад 140 пасажирів постраждали в результаті інциденту, деякі з них отримали серйозні травми.

Раніше телеканал NDTV повідомляв про 17 загиблих.

Посадка літака відбувалася під час зливи. Через складні погодні умови літак двічі заходив на посадку. На борту лайнера, за даними NDTV, знаходилися 184 людини (включаючи 10 немовлят), не рахуючи членів екіпажу. Крім цього, на борту було двоє пілотів і ще чотири члени екіпажу. Літак Boeing-737 летів з Дубая (ОАЕ) в Кожикоде. Рейс виконувався в рамках програми по поверненню громадян Індії з-за кордону в період пандемії коронавірусу.

Також відомо, що на борту не було громадян України.

Довідка: Air India Express — дочірня компанія-лоукостер індійського державного авіаперевізника Air India.

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