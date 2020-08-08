Авиакатастрофа в Индии: число жертв возросло до 20 человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу выросло до 20. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти, передает УНН.

По данным издания, среди погибших командир авиалайнера и пилот. Еще более 140 пассажиров пострадали в результате инцидента, некоторые из них получили серьезные травмы.

Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 погибших.

Посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Помимо этого, на борту были два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.

Также известно, что на борту не было граждан Украины.

Справка: Air India Express — дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.

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