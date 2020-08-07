Авіакатастрофа в Індії: кількість жертв зросла до 17 осіб, українців на борту не було

За його даними, рятувальна операція завершена, всі постраждалі витягнуті з літака.

Раніше інформаційне агентство ANI повідомляло про 16 загиблих.

За даними телеканалу, серед загиблих командир авіалайнера і пілот. Близько 112 пасажирів перебувають у лікарнях, де їм надається медична допомога.

Посадка літака відбувалася під час зливи. Через складні погодні умови літак двічі заходив на посадку. На борту лайнера, за даними NDTV, знаходилися 184 людини (включаючи 10 немовлят), не рахуючи членів екіпажу. Крім цього, на борту було двоє пілотів і ще чотири члени екіпажу. Літак Boeing-737 летів з Дубая (ОАЕ) в Кожикоде. Рейс виконувався в рамках програми по поверненню громадян Індії з-за кордону в період пандемії коронавірусу.

Як зазначив співрозмовник УНН в Міністерстві закордонних справ України повідомив, що за попередньою інформацією консула Посольства України в Індії — громадян України на борту рейсу IX1344 не було.

Довідка: Air India Express — дочірня компанія-лоукостер індійського державного авіаперевізника Air India.