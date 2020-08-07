Авиакатастрофа в Индии: число жертв возросло до 17 человек, украинцев на борту не было
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу выросло до 17. Об этом сообщил местный телеканал NDTV, отмечает УНН.
По его данным, спасательная операция завершена, все пострадавшие извлечены из самолета.
Ранее информационное агентство ANI сообщало о 16 погибших.
По данным телеканала, среди погибших командир авиалайнера и пилот. Порядка 112 пассажиров находятся в больницах, где им оказывается медицинская помощь.
Посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Помимо этого, на борту были два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.
Как отметил собеседник УНН в Министерстве иностранных дел Украины сообщил, что по предварительной информации консула Посольства Украины в Индии — граждан Украины на борту рейса IX1344 не было.
Справка: Air India Express — дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.