Авиакатастрофа в Индии: начата экспертиза "черного ящика" самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Индийские следователи начали проведение экспертизы "черного ящика" самолета авиакомпании Air India Express, который потерпел крушение при посадке в международном аэропорту города Кожикоде в Индии. Об этом УНН сообщает со ссылкой Reuters.
"Индийские следователи в воскресенье начали изучать "черный ящик" Boeing-737 со второй попытки пересек взлетно-посадочную полосу, из-за чего 18 человек погибли в результате крупнейшей авиационной катастрофы в стране за десятилетие", - говорится в сообщении.
Напомним, посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Кроме этого, на борту было два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за границы в период пандемии коронавируса.
Известно, что в результате аварии число погибших возросло до 20 человек.
Также известно, что на борту не было граждан Украины.