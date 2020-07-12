Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули щонайменше 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Щонайменше 40 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних безперервними зливами в Непалі, десятки людей вважаються зниклими без вісті. Про це з посиланням на представників місцевої адміністрації і поліції повідомило в суботу агентство Reuters, передає УНН.
Раніше агентство інформувало про 23 загиблих.
Згідно з уточненими даними, в районі Мягді, де зруйновано кілька будинків, жертвами стихії стали 20 осіб, 11 отримали травми та були госпіталізовані, ще не менше 13 числяться зникли без вісті. В районі Каски загинули семеро, стільки ж — в районі Джаяркот, де ведуться пошуки ще восьми осіб. У районах Гулмі, Ламджунг і Сіндхупалчок жертвами стихійного лиха стали в цілому шість людей. Відзначається, що через сильні дощі свої будинки були змушені покинути тисячі непальців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Венеції вперше провели тестування шлюзів для захисту від повеней
Джерела Reuters вказують, що відповідні служби ведуть пошуково-рятувальні операції. За допомогою вертольотів в Мягді були виявлені і врятовані близько 50 осіб.
Нагадаємо, внаслідок повеней у Японії є щонайменше 66 загиблих, понад 12 тисяч будинків пошкоджені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС: підтоплених населених пунктів після паводків на заході України немає