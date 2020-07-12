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Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули щонайменше 40 людей

Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули щонайменше 40 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Щонайменше 40 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних безперервними зливами в Непалі, десятки людей вважаються зниклими без вісті. Про це з посиланням на представників місцевої адміністрації і поліції повідомило в суботу агентство Reuters, передає УНН.

Раніше агентство інформувало про 23 загиблих.

Згідно з уточненими даними, в районі Мягді, де зруйновано кілька будинків, жертвами стихії стали 20 осіб, 11 отримали травми та були госпіталізовані, ще не менше 13 числяться зникли без вісті. В районі Каски загинули семеро, стільки ж — в районі Джаяркот, де ведуться пошуки ще восьми осіб. У районах Гулмі, Ламджунг і Сіндхупалчок жертвами стихійного лиха стали в цілому шість людей. Відзначається, що через сильні дощі свої будинки були змушені покинути тисячі непальців.

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Джерела Reuters вказують, що відповідні служби ведуть пошуково-рятувальні операції. За допомогою вертольотів в Мягді були виявлені і врятовані близько 50 осіб.

Нагадаємо, внаслідок повеней у Японії є щонайменше 66 загиблих, понад 12 тисяч будинків пошкоджені.

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