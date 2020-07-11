Повені у Японії: щонайменше 66 загиблих, понад 12 тисяч будинків пошкоджені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Проливні дощі стали причиною пошкодження щонайменше 12,6 тис. споруд в 19 з 47 префектур Японії. Про це повідомив в суботу телеканал NHK, пише УНН.
Відзначається, що найбільшої шкоди завдано префектурі Кумамото, де були пошкоджені близько 6 тис. будинків.
В результаті злив на південно-західному острові Кюсю за останні шість днів загинуло 66 осіб, 16 вважаються зниклими безвісти. Влада країни видала розпорядження про евакуацію в сукупності понад 2 млн осіб. На даний момент фронт опадів змістився з Кюсю в центр головного японського острова Хонсю.
Сюжети японського телебачення з місця повеней: