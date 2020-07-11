Повені у Японії: щонайменше 66 загиблих, понад 12 тисяч будинків пошкоджені

Відзначається, що найбільшої шкоди завдано префектурі Кумамото, де були пошкоджені близько 6 тис. будинків.

В результаті злив на південно-західному острові Кюсю за останні шість днів загинуло 66 осіб, 16 вважаються зниклими безвісти. Влада країни видала розпорядження про евакуацію в сукупності понад 2 млн осіб. На даний момент фронт опадів змістився з Кюсю в центр головного японського острова Хонсю.

Сюжети японського телебачення з місця повеней: