Наводнения в Японии: как минимум 66 погибших, более 12 тысяч зданий повреждены

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 41022 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 60764 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111045 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119906 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122798 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161107 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119331 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149243 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104772 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102983 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Наводнения в Японии: как минимум 66 погибших, более 12 тысяч зданий повреждены

Наводнения в Японии: как минимум 66 погибших, более 12 тысяч зданий повреждены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Проливные дожди стали причиной повреждения по меньшей мере 12,6 тыс. зданий в 19 из 47 префектур Японии. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, пишет УНН.

Отмечается, что наибольший урон нанесен префектуре Кумамото, где были повреждены около 6 тыс. зданий.

В результате ливней на юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести. Власти страны издали распоряжение об эвакуации в совокупности более 2 млн человек. В настоящий момент фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю.

Сюжеты японского телевидения с места наводнений:

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