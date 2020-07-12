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У Венеції вперше провели тестування шлюзів для захисту від повеней

У Венеції вперше провели тестування шлюзів для захисту від повеней

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Венеції вперше була протестована система з 78 мобільних шлюзів, які мають на меті захистити місто від повеней. Тест систем відбувся після багатьох років відкладань термінів виконання робіт та корупційних скандалів. Про це пише BBC, передає УНН.

Система жовтих дамб довжиною 1,5 км Mose була “потужним проектом, на завершення якого пішли роки”, заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Венеція постраждала від найсильніших за останні півстоліття повені в листопаді 2019 року.

Захисники навколишнього середовища заявляють, що такі загородження завдадуть екологічної шкоди цьому району.

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Критики стверджують, що проект зі шлюзами запізнився на 10 років. Робота над системою почалась у 2003 році, хоча була розроблена ще у 1980-х роках. Проєкт втричі перевищив свій первісний бюджет і призвів до арешту десятків чиновників через корупцію.

Тест шлюзової системи тривав півтори години. Прем’єр-міністр Конте та троє його колег з італійського уряду відвідали диспетчерську в Венеції, щоб побачити, як проходить процедура. “Ми тут для випробування, а не для параду”, — сказав він журналістам.

Чотири оборонних загородження були підняті та опущені на трьох входах — на двох в Лідо, а також в Маламокко і Кьоггії.

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