Венеція відпочиває: в Одесі злива затопила центр міста
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Вдень в Одесі пройшла сильна злива, внаслідок чого затопило проїжджу частину у центрі міста. Про це повідомляє УНН із посилання на очевидців події.
Так, у центрі Одеси дощ затопив проїжджу частину на деяких вулицях міста. Зокрема, затопленими опинилися вулиці Приморська та Балківська. Також, внаслідок негоди з-під люків вода фонтанує у районі Митної площі.
Окрім цього повідомляється, що Ланжеронівський узвіз став схожий на водоспад.
Користувачі соцмереж реагують на ситуцію коментарями: "Венеція відпочиває. Автомобілі там не плавають".
Як раніше повідомлялося, 29-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м.