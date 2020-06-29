Синоптики попередили про загрозу нових паводків у західних областях і на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. 29-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр і ДСНС.
При цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.
Ввечерi 29 та вночi 30 червня по Закарпатській областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:
- на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м;
- формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав;
- утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту.
Ввечерi 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 8:00 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.
У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 8:00 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.
Нагадаємо, в ЄС заявили про направлення екстреної допомоги в Україну.