Повені на Заході: в ЄС заявили про направлення екстреної допомоги в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв'язку з повенями на заході країни. Відповідну заяву було зроблено сьогодні на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"У контексті руйнівних повеней на заході України, ЄС продовжує мобілізувати екстрену допомогу через механізм цивільної оборони. Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню в Україні насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електрогенератори і намети", - сказав представник ЄС.
Дипломат нагадав, що дані кошти будуть спрямовані на додаток до тих, що були предоствлени Україні Швецією у вихідні.
ЄС також відправив карти постраждалих від лиха районів, зроблені за допомогою європейської супутникової системи Copernicus.
Як повідомляв УНН, Київ минулого тижня звернувся до ЄС з проханням про надання допомоги в ліквідації наслідків повені в західних регіонах України.
У відповідь на запит УНН в пресслужбі Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) повідомили, що саме просила Україна, і як на прохання відреагував Європейський Союз.