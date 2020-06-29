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Повені на Заході: в ЄС заявили про направлення екстреної допомоги в Україну

Повені на Заході: в ЄС заявили про направлення екстреної допомоги в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв'язку з повенями на заході країни. Відповідну заяву було зроблено сьогодні на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

"У контексті руйнівних повеней на заході України, ЄС продовжує мобілізувати екстрену допомогу через механізм цивільної оборони. Сьогодні літак уряду Італії доставить постраждалому населенню в Україні насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензопили, електрогенератори і намети", - сказав представник ЄС.

Дипломат нагадав, що дані кошти будуть спрямовані на додаток до тих, що були предоствлени Україні Швецією у вихідні.
ЄС також відправив карти постраждалих від лиха районів, зроблені за допомогою європейської супутникової системи Copernicus.

Як повідомляв УНН, Київ минулого тижня звернувся до ЄС з проханням про надання допомоги в ліквідації наслідків повені в західних регіонах України.

У відповідь на запит УНН в пресслужбі Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) повідомили, що саме просила Україна, і як на прохання відреагував Європейський Союз.

Українські Національні Новини

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