Венеция отдыхает: в Одессе ливень затопил центр города
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Днем в Одессе прошел сильный ливень, в результате чего затопило проезжую часть в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.
Так, в центре Одессы дождь затопил проезжую часть на некоторых улицах города. В частности, затопленными оказались улицы Приморская и Балковская. Также, в результате непогоды из-под люков вода фонтанирует в районе Таможенной площади.
Кроме этого сообщается, что Ланжероновский спуск стал похож на водопад.
Пользователи соцсетей реагируют на ситуцию комментариями: "Венеция отдыхает. Автомобили там не плавают".
Как ранее сообщалось, 29-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.