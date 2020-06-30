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Венеция отдыхает: в Одессе ливень затопил центр города

Венеция отдыхает: в Одессе ливень затопил центр города

Киев  •  УНН

 • 31397 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Днем в Одессе прошел сильный ливень, в результате чего затопило проезжую часть в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.

Так, в центре Одессы дождь затопил проезжую часть на некоторых улицах города. В частности, затопленными оказались улицы Приморская и Балковская. Также, в результате непогоды из-под люков вода фонтанирует в районе Таможенной площади.

Кроме этого сообщается, что Ланжероновский спуск стал похож на водопад.

Пользователи соцсетей реагируют на ситуцию комментариями: "Венеция отдыхает. Автомобили там не плавают".

Как ранее сообщалось, 29-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.

Украинские Национальные Новости

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