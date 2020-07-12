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В Венеции впервые провели тест шлюзов для защиты от наводнений

В Венеции впервые провели тест шлюзов для защиты от наводнений

Киев  •  УНН

 • 12809 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Венеции впервые была протестирована система из 78 мобильных шлюзов, которые имеют целью защитить город от наводнений. Тест систем произошел после многих лет отложений сроков выполнения работ и коррупционных скандалов. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Система желтых дамб длиной 1,5 км Mose была “мощным проектом, в завершение которого ушли годы”, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Венеция пострадала от сильнейших за последние полвека наводнения в ноябре 2019 года.

Защитники окружающей среды заявляют, что такие заграждения нанесут экологический ущерб этому району.

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Критики утверждают, что проект со шлюзами опоздал на 10 лет. Работа над системой началась в 2003 году, хотя была разработана еще в 1980-х годах. Проект втрое превысил свой первоначальный бюджет и привел к аресту десятков чиновников за коррупцию.

Тест шлюзовой системы продолжался полтора часа. Премьер-министр Конте и трое его коллег из итальянского правительства посетили диспетчерскую в Венеции, чтобы увидеть, как проходит процедура. “Мы здесь для испытания, а не для парада”, — сказал он журналистам.

Четыре оборонных заграждения были подняты и опущены на трех входах — на двоих в Лидо, а также в Маламокко и Кьоггии.

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