ДСНС: підтоплених населених пунктів після паводків на заході України немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Через паводки, які обрушилися на захід України наприкінці червня, досі залишаються зруйнованими понад 200 км автодоріг та 95 мостів. Проте діями рятувальників було ліквідовано підтоплення 349 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
“Станом на 07 год. 11 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає”, — повідомили рятувальники.
Вони зауважили, що стихією було зруйновано 202,4 км автодоріг у Івано-Франківській (201), Чернівецькій (1,4) областях, а також 95 мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1) області).
“Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях”, — додається у повідомленні.
Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб. “Протягом доби відкачано 1 тис. 885 м3 води”, — повідомили рятувальники.
“Всього до робіт залучено 183 особи та 80 одиниць техніки, з них від ДСНС 128 чоловік особового складу та 61 одиниця техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС)”, резюмували у пресслужбі ДСНС.
Нагадаємо, Президент Зеленський обіцяє тримати під контролем ситуацію “на сході і на заході”.