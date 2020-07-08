Зеленський обіцяє тримати під контролем ситуацію “на сході і на заході”

“Необхідну допомогу отримають всі люди, всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней на заході України, а також ті, що постраждали від лісової пожежі в Луганській області. Сьогодні побував і на сході, й на заході. Триматиму все під контролем”, — написав Президент.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні з Луганщини терміново відбув на територію Чернівецької області, де ряд населених пунктів все ще залишаються підтопленими.