Зеленський обіцяє тримати під контролем ситуацію “на сході і на заході”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обіцяє тримати під контролем ситуацію на сході країни, де продовжується ліквідація осередків масштабної лісової пожежі, а також на заході, де значних збитків завдали сильні паводки. Про це Глава держави написав у себе в Twitter, передає УНН.
“Необхідну допомогу отримають всі люди, всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней на заході України, а також ті, що постраждали від лісової пожежі в Луганській області. Сьогодні побував і на сході, й на заході. Триматиму все під контролем”, — написав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні з Луганщини терміново відбув на територію Чернівецької області, де ряд населених пунктів все ще залишаються підтопленими.