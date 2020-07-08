Зеленський з Луганщини вирушив на Буковину: Шмигаль очікує доручень по ситуації з підтопленнями

"Ми говоримо про паводки, наслідки яких ми все ще ліквідовуємо у західних областях України. Також Президент сьогодні з Луганщини, провівши там засідання оперативного штабу, терміново відбув на територію Чернівецької області, де ряд населених пунктів все ще залишаються підтопленими. Ми також оперативно співпрацюємо з місцевою владою, щодо підтримки тих сімей, які постраждали, і відновлення інфраструктури", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вчора ввечері вони провели нараду з головою Чернівецької ОДА, де по списках підбили підсумок по необхідних коштах.

"Всі кошти на рахунках Чернівецької ОДА. Сьогодні, за результатами візиту Президента, ми також будемо очікувати доручень по тій ситуації, яка є у Чернівецькій області", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Зеленський на тлі масштабних лісових пожеж прибув на Луганщину.