ГСЧС: подтопленных населенных пунктов после паводков на западе Украины - нет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются разрушенными более 200 км автодорог и 95 мостов. Однако действиями спасателей было ликвидировано подтопление 349 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
“По состоянию на 07 час. 11 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет”, — сообщили спасатели.
Они отметили, что стихией было разрушено 202,4 км автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) областях, а также 95 мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1) области).
“Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях”, — добавляется в сообщении.
Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. “В течение суток откачано 1 тыс. 885 м3 воды”, — сообщили спасатели.
“Всего к работам привлечено 183 человека и 80 единиц техники, из них от ГСЧС 128 человек личного состава и 61 единица техники (из них 2 вертолета ГСЧС)”, резюмировали в пресс служба ГСЧС.
Напомним, Президент Зеленский обещает контролировать ситуацию “на востоке и на западе”.